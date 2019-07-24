Abdullah Avcı: Gençler bana yeter

Bankalar Birliği, kombine satışları ve sponsorluk anlaşmaları ile elde ettiği gelirler ve personel maaşlarıyla futbolcu alacaklarını sıfırlayan Beşiktaş Yönetimi, transfer yapmak için ince eleyip sık dokuyor...

Avusturya kampı öncesinde de Başkan Fikret Orman bu konuyla ilgili olarak da teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme gerçekleştirirken toplantının detaylarına FANATİK ulaştı. Başkan Orman, Avcı’ya, “Transfer için oyuncu satmayı bekleyeceğiz. Dorukhan ve Vida’nın satışına göre transfer görüşmelerine hız vereceğiz” ifadesini kullandı. Abdullah Avcı da büyük bir fedekarlık yaparak Fikret Orman’a net bir cevap verdi. Tecrübeli çalıştırıcı, “Mevcut kadromuz yeterli. Altyapıdan genç oyuncularla takviye yaparız. Genç oyunculardan yapacağımız 4 takviye bana yeter. Ocak ayına kadar eksiklerimizi görelim” diyerek transfer konusunda acele edilmemesini istedi. Altyapıdan A Takıma istediği oyuncuları da açıklayan Avcı, Sergio Busquest’a benzettiği Kartal Yılmaz’ın yanı sıra Muhayer Okay, Erdem Seçgin ve elmacık kemiği kırılan Avusturya kampında tedavisine devam edilecek olan Rıdvan Yılmaz’ı kampa dahil edecek.

Süleyman Hatısaru