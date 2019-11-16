Abdullah Avcı: Geleceğin kadrosunu kuralım

Yeni sezona Beşiktaş’la start veren teknik direktör Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlılar’daki macerasına istediği gibi bir başlangıç yapamamıştı. Hem ligde hem de Avrupa’da peş peşe alınan başarısız sonuçların ardından kulüple yollarının ayrılması gündeme gelen Avcı, yeni yönetimle birlikte ekonomik sorunların ortadan kalkması sonrasında takımıyla birlikte yükselişe geçti. Oyuncuların maaş ödemelerinin yapılmasının ardından daha rahat bir çalışma ortamına kavuşan tecrübeli çalıştırıcı, ligde son 3 maçta alınan 3 galibiyetle koltuğunu sağlama almıştı.

3 yıllık kontratı var

Siyah-Beyazlılar’la sezon başında 3 yıllığına el sıkışan Abdullah Avcı, takımdaki işleri yoluna koymasının ardından kulübün geleceğiyle ilgili olarak da çalışmalara başladı. Bu konuda yönetime bir rapor sunan Avcı’nın, takımın kilit oyuncularının yaş ortalamasının yüksek olması sebebiyle ilk olarak bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini ilettiği bildirildi.

‘Daha düşük maliyetle...’

Avcı’nın raporunda, “Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Burak Yılmaz, takımımızın en önemli oyuncuları. İlerleyen yaşlarına rağmen inanılmaz bir çalışma içerisindeler. Ancak bu oyunculara yıllarca bağlı kalamayacağımız ortada. Şimdiden seneye ve ondan sonrası için de takımdaki birçok mevkiiye alternatif isimler kazandırmamız gerekiyor. Ayrıntılı bir planlamayla yaş ortalaması düşürülüp aynı şekilde daha düşük maliyetle bir takım oluşturabilir” dediği öğrenildi.

Yönetim de olumlu bakıyor

Tecrübeli çalıştırıcının bu raporuna yönetimin olumlu baktığı ve hem yerle hem de yabancı olmak üzere takıma oyuncu kazandırma konusunda çalışmaların başladığı kaydedildi. İlk olarak güçlü bir scouting sistemi kurmayı planlayan Beşiktaş Yönetimi’nin, ardından teknik direktör Abdullah Avcı’yla koordineli bir şekilde atılımlarını yapması bekleniyor.

Orhan Yıldırım