Spor Toto Süper Lig 'in 4. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. Sezonun ilk dev maçı öncesinde Bordo-Mavililer'de çok önemli eksikler bulunuyor. Sezon başından bu yana takımdan ayrı kalan Marek Hamsik, kolu kırılan Edin Visca ve dün karın bölgesinden sorun yaşayan Uğurcan Çakır'ın ardından bugün de mücadeleye saatler kala Anastosias Bakasetas ile Abdülkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

'Hamsik dönecek gibi...'

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da bu durumu değerlendirdi. Tecrübeli hoca, "Bazen böyle üst üste gelebiliyor. Uğurcan Çakır'ın Antalyaspor maçının sonunda bir kas yırtığı oluşmuştu. Dinlenme ve tedavi sürecinde. Haftaya olur mu bilmiyorum ama ondan sonraki hafta olma ihtimali daha yüksek. Bakasetas'ın önümüzdeki olma ihtimali var. Hamsik dönecek gibi çalışıyor. Ömür'ün MR'ı temiz çıkmıştı ama ağrılarının devam ettiğini söyledi, riski azaltmak adına bu kararı aldık" dedi.

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'Süreç iyi gidiyor'

Maça da değinen başarılı çalıştırıcı, "Türkiye'nin önemli kulüplerinden biriyle oynayacağız. Yetenekli oyuncuları var. Ne yapabileceğimizi çalıştık. İyi bir müsabaka olacak. Süreç aslında iyi gidiyor. Şampiyonlar Ligi play-off'unda her şeyi denedik. Antalya maçını muhakkak telafi ederiz" ifadelerini kullandı.

'Okan Buruk mesai arkadaşım'

Avcı, Okan Buruk hakkında da, "Okan Buruk, öğrencimden çok mesai arkadaşım. Futbolculuğunun sonu ve antrenörlüğünün başı. Kardeşim olarak bakıyorum. Ona, çıktığı bu yolda başarılar diliyorum. Bu maçtan sonra inşallah. (Gülerek)" açıklamasını yaptı.