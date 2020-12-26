Abdullah Avcı Galatasaray karşısında zafere odaklandı

6 lig maçında aldığı 4 galibiyet, 2 beraberlikle Trabzonspor’a 14 puan kazandıran teknik direktör Abdullah Avcı, ilk derbisine bugün çıkacak. Rize ve Hatay karşısında elde edilen 3’er puanlarla özgüveni artan oyuncularını hafta içinde müthiş motive eden tecrübeli hoca, zafere kilitlendi. Takımla yaptığı toplantılarda bu maçın büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Avcı’nın, “Sonuç alarak ilerliyoruz ve her galibiyette eşik atlıyoruz. Derbi galibiyeti ise bize çok daha büyük eşik atlatır. Bizim için tek ihtimal var. O da kazanmak. Trabzonspor her zaman kazanmak için sahaya çıkar. Bunu unutmayın” dediği öğrenildi. Herkesten ekstra sorumluluk almasını ve fedakârlık yapmasını isteyen tecrübeli taktisyen, maç boyunca yardımlaşmanın önemine vurgu yaptı.

Trabzonspor’da ilk derbisi

Galatasaray’ın artılarını ve eksilerini oyuncularına ezberleten Abdullah hoca, Trabzonspor’un başındaki ilk derbisini kazanarak camia ile taraftarın da tekrar kenetlenmesini hedefliyor. Fırtına, bu akşam galip gelmesi durumunda puanını 23’e çıkartacak ve lider Alanyaspor ile farkı 4’e indirecek.

Duran top ve baskı planı

Galatasaray’ı en ince ayrıntısına kadar ekibiyle analiz eden Abdullah Avcı, özellikle iki konunun üstünde duruyor. Maçın belli bölümlerinde Sarı-Kırmızılı ekibin stoperlerine ve orta sahadaki Taylan’a baskı isteyen Trabzonspor’un deneyimli hocası, duran toplara da büyük önem veriyor. Vitor Hugo, Edgar, Djaniny gibi hava hakimiyeti yüksek isimleri özel hazırlayan Avcı, hem savunmada hem de hücumda hava toplarının mutlaka kendilerinde olması gerektiğini söyledi. Nitekim son Hatayspor maçında Baker’ın kornerinde Vitor Hugo’nun kafasıyla galibiyet gelmişti.



