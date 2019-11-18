Beşiktaş'ın tecrübeli Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN Sports'un konuğu oldu. Avcı gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken hakkındaki eleştirilere ve takımın son durumu ile ilgili oldukça önemli mesajlar verdi.

İşte Abdullah Avcı'nın gündeme dair açıklamaları:

"Sağlığım çok iyi. Antrenmanda aktif şekilde bulunabiliyorum, daha rahat uyuyabiliyorum. Ufak tefek halsizlik var o da normal seyrediyor. Maç günü de dahil. Milli aranın olması biraz daha dinlenmemizi sağladı."

Milli takım açıklaması

"Jenerasyonun bir bölümünü tanıyorum milli takımda çalışmış olmamdan. Genç yaşta uluslararası maç oynama sayısı çok arttı. Gittikleri ülkelerde olsun, milli takımımızda olsun. Bizde her şeyden vardır, duygular da vardır. Hedeflerinin olması çok önemli.Bugün itibarıyla baktığınızda sahanın içinde; o heyecanı, o coşkuyu, o bütünlüğü görüyorsun. Bu jenerasyonunun yaş ortalaması ufak ama uluslararası maç oynamış olmaları büyük tecrübe kazandırdı onlara."

"Başakşehir iyi bir takımdı, Cengiz oraya gelir gelmez kendini kabul ettirdi. Roma'ya gitti, orada da 5 ay sonra kendini kabul ettirdi. 10 ay birlikte olduk. Giderken kendine yatırım yap, kişisel gelişiminle ilgili demiştim. Sahada kendini gösteriyor."

"Burak 35 yaşında, orada olmak istiyor. Emre gibi bir örnek var. Avrupa Şampiyonası'nın planlamasını bile şimdiden yapıyordur. 2012'de aldığımda eleştirilmiştim, 2019'da neden yok deniyor."

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Emre Belözoğlu'na övgü dolu sözler

"Emre'nin oyun aklı ve tecrübesi, örnek alınması gereken bir profil. Emre'yi bence her türlü orada bulunduracaktır diye düşünüyorum Şenol hoca. Sadece futbolcu değil, akıl olarak da."

'Ben gül bahçesine gelmedim'

"Oyun olarak beni tatmin etmeyen bir sürü şey var ama 5 maçın dördünü kazanmak önemli. Liderle puan farkı çok az. 8. gibi görünsek de liderle aramızda 3 puan var. Beşiktaş'taysan hazırlık maçını bile kazanmak zorundasın. Beşiktaş'ın bir karakteri var. Kazanılan zaman duygu çok başka bir şey, kaybettiğinde çok başka. Zorlukları biliyordum. Ben gül bahçesine gelmedim. Bu zorlukları da biliyordum ama burayı tercih ederken hem ben tercih edildim hem tercih ettim. Karşılıklı oldu bu. Uzun zamandır devam eden bir şeydi."

"Geçenlerde bir köydeydim. Duymuşlar, yanıma geldiler. Bir abimiz geldi gibi sevindik dediler. Beşiktaş taraftarının tutkusu çok farklı. Haftalık plana göre 11'imi değiştiriyorum. Basına da soruyorum, maçlara göre farklı planlarla çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımızın profillerine de bakıyorum, ona göre karar veriyorum. Beşiktaş formasını giyen her oyuncu değerlidir. Benim Beşiktaş ile ilgili hiç bir şikayetim yok, şikayetlerimi çözme politikasına gitmeliyiz. Kurumsal yapıdan hiç bir şikayetim yok. Kurumum benim için değerlidir, oyuncuyu nasıl geliştiririm, ona bakarım. Beşiktaş şampiyon olamadığı sürece, başarısız ilan edilecektir. Bu Fenerbahçe ve Galatasaray için de geçerli."

"Son 4 senede 2 şampiyonluk var. Şampiyonlar Ligi’nde önemli bir başarı var. Ondan sonra kadroda devamlı bir deformasyon ve değişim var. Bu deformasyon ve değişim hala devam ediyor. Bunun içinde de ne olursa olsun, bir savunma değil bu ama yarışmak zorundasın."

"Ekibimle birlikte son iki senedir ligi puan ve sıralama olarak Beşiktaş’ın üstünde bitirdim. Son 4 senede de toplamda Beşiktaş’tan fazla puan aldım ama Beşiktaş’ın 2 şampiyonluğu var. Özellikle son 5 senede Abudllah Avcı, 5 değişik oyun oynattı bu ülkede. Bugün İtalya Ligi’ni seyret, 14-15 tane takım farklı farklı sistemlerde oynuyor. Oyunun içinde de sistemler değişiyor. Pas, pas dediklerinde Beşiktaş’ın son 5 senedeki pas sayılarını çıkarttım. Bir de bugün, benim oynattığım takımın sonuçlarını çıkarttım. Şu anki oyun sadece yüzde 10 fazla."

Oğuzhan Özyakup'un performansı...

"Oğuzhan’ı biliyorsunuz, 2012’de A Milli Takım hocasıydım. Fikret Orman, yeni başkan olmuştu. Fikir alışverişi de yapıyordu. Oğuzhan’ı Beşiktaş’a ilk tavsiye eden, alınmasını söyleyenlerden biriyim. 2012’de A Milli Takım’a alan hocayım. Buraya geldiğimde evime çağırıp gece 01.30’a kadar iletişim kurduğum, hâlâ konuştuğum bir oyuncudan bahsediyorsunuz."

"Oğuzhan'la konuştuğumuzda aslında o da buna adım attı sezon başı itibariyle. Takımın performansı, yaşadıklarımız, onun yaşadığı sakatlıklar. İçerde oynadığımız, kazandığımız Göztepe maçında iyi oyun oynadı. Hatta 85’te oyundan aldım, seyirci alkışladı. Oğuzhan’ın bir dönüşü başlamıştı. Sonra yaşadığı sakatlıklar... Şunu da rica ediyorum. Performans değerlendirmesini yapabiliriz. Oğuzhan 85’te oyuna girerken, Beşiktaş taraftarı çok büyük. Maç 1-0 galibiz. Lütfen protestosunu sonra yapsın, yapacaksa."

'Ljajic özel bir oyuncu'

"Sadece onun için değil. Adem Ljajic için de aynı şey geçerli. Bazı futbolcuların yüzleri kulüplerinde eskidiği zaman, bu tip performans düşüklüklerinde tepkiler olabiliyor. Ljajic için de aynı şey geçerli. Ljajic’in 1 sene evvelki attığı goller, yaptığı asistler konuşuluyor ama son iki maç 6 puan yine Ljajic var bizde. İnsanlar bunu göremiyor. Onun için Ljajic de özel bir oyuncu. 1 sene evvelden, 7 gol atmış-8 asist yapmış. 9’u, 10’u bekliyorsan bu, seni bu anki mevcutta durumunu daha düşük gösterebiliyor. Şimdi şu an itibarıyla istediklerimi vermeye başladı. Bu, insan. 34 maç aynı verimi alamayabiliriz. Adem sezona iyi başlamıştı aslında, sakatlıkları oldu. Milli takım performansı iyi. Şu an itibarıyla kazanıyoruz, onların da performansı yukarı çıkmaya başladı. Özel oyuncuları kaybedemeyiz, kazanmamız lazım."

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Transfer açıklaması

"Forvete alternatif düşünüyoruz, saklamaya gerek yok. Bir tane oyuncu, Burak'ı da rahatlatabilir. Yerli mi, yabancı mı, bakacağız. Hangisi doğru olursa artık. Transfer için aklımdaki rakam 2 ama kulübün düşüncesi önemli. Bir santrfor, bir de kenar oyuncusu. Şu anda mevcut ve acil gözüken bu."

"Lig bitene kadar kazanmamız gereken maçlar var, kazanarak devam etmek istiyoruz. Karius’la sezon başı konuştum. Ona, oyun felsemizi anlattım. Burada senin ayakların çok önemli dedim. Karius’un oyunu sahiplenen bir yapısı var."

'VAR'ı en çok isteyen benim'

"Anlık başarılarla günü kurtaramayız. Geleceğimize, insan kaynağımıza, kendi insanımıza yatırım yapmamız lazım. VAR’ı en çok isteyen teknik adamlardan birisiyim. Ben, VAR’ın olmasından yanayım. Biz hep her şeye şüpheci bakarsak bu böyle gitmez. VAR'ın adaletine inanmamak elde değil ama bunun ucunda da insan var. Bunda dikkat etmeliyiz, insanları baskı alacak bir duruma sokmamamız gerek. Hakemlerin işi çok zor.

'Biz yüz kızartıcı bir suç mu işliyoruz?'

"Ne yorumlar yapılıyor. Biz yüz kızartıcı bir suç mu işliyoruz, bir oyun oynayıp geliştirmeye çalışıyoruz. Benim annem, babam var, ailem var, çocuklarım var, oyun oynuyoruz. Yüz kızartıcı bir suç işlemiyoruz."

"Beşiktaş taraftarının o tutkusu, o heyecanı beni inanılmaz mutlu ediyor. Tutkusu, aşkı başka bir şey. Bu sene bizim geri dönüşlerimizi sağlayanlar taraftarlardır. Taraftarımız, maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar oyun veya sonuç ne olursa olsun destek versinler ama eleştirilerini sonra yapsınlar. Bunu yaptıkları zaman, oyuncuyu içeride başka bir yere çekiyor Beşiktaş taraftarı."