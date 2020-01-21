Abdullah Avcı forvet istiyor

Sivasspor mücadelesinin ardından toplanan yönetim kurulunun, Abdullah Avcı’yla yola devam kararı aldığı bildirildi. Önceki günkü basın toplantısında, “Transfer istemediğim yönündeki haberler tamamen yalan. Beşiktaş’ın menfaatleri doğrultusunda hareket eden biriyim” ifadelerini kullanan Avcı’nın, krizden çıkış konusunda ara transfer dönemi bitmeden bir forvet takviyesi yapılmasını beklediği belirtildi. Kötü performans sürüyor Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor’a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde son yılların en kötü performansını sergiliyor. Siyah-Beyazlı takım, Avcı’nın teknik direktörlüğünde bu sezonki 27 resmi karşılaşmada 13 kez rakiplerine mağlup oldu. Söz konusu maçların 11’ini kazanabilen Beşiktaş, 3 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki 18 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan Kara Kartal, Avrupa Ligi’nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise yine bir kez rakiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.

Son 5 sezonda...

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, son 5 sezondaki en çok yenilgi sayısına 27 maçta ulaştı. 2014-2015’te 51 resmi karşılaşmada 13 yenilgi alan takım, 2019-2020’nin daha ortasında bu mağlubiyetleri almaktan kurtulamadı. Şenol Güneş yönetiminde 2015- 2016’daki 49 resmi maçta 10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 defa sahadan mağlup ayrıldı. 2017-2018’de 51 resmi karşılaşmada 10 mağlubiyet alan Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezonki 46 maçı 11 yenilgiyle tamamladı.

Orhan Yıldırım

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