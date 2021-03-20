Abdullah Avcı: Fırsatı değerlendirmek istiyoruz

Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Öncelikle Erhan Önal, Bülent Yavuz gibi isimler için hepimize başsağlığı diliyorum.

Ankaragücü iyi bir çıkış içinde... Tamamen geçiş oyununa uygun oyunculara sahipler. Biz de tekrardan bir seri ve ivme yakalamak istiyoruz. Pandemi sürecinin takımlara yansımalarını da görüyoruz yavaştan... Bugün hep topa sahip olmak hem de savunmada sağlam durmak isteyeceğiz. Hafta içi taktiksel olarak bunların çalışmalarını yaptık. Kazanırsak yukarıya çıkma adına önemli bir maç olacak.

Artık herkes rakip. Yukarısı için bir fırsat bizim için. Adım adım buralara geldik. Biz de bu fırsatı değerlendirmek istiyoruz.