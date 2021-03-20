Abdullah Avcı: Fırsatı değerlendirdik

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

4-1'lik net bir galibiyet aldık ama gel-git'lerin olduğu bir maç oldu. Zaman zaman sıkıntılar yaşadık. Bugün benim 130. günüm ve 15 maç kazandık. Oyunu zaman zaman tuttuk, zaman zaman da rakibe verdik.

Hayat her zaman fırsat veriyor size. Bugün biz de bu fırsatı kullandık. Dün Galatasaray kaybetti, yarın Fenerbahçe-Beşiktaş oynuyor. Geleceğe yatırım yapmak açısından da her şeyi düşünüyoruz.

Milli Takım arası bize iyi gelecektir. Biraz belki futboldan uzaklaşırız. Bugün Play Station bile oynasan çabuk gelişemiyorsun. Yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz.







