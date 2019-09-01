Abdullah Avcı: Fazla temiz bir takımız

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

Oyuncuları tebrik etmek lazım. Sisteme inanarak buna devam etmeleri değerliydi. İlk yarıda 5.2 saniyede topu geri kazandık, bu bir rekor. Tüm opsiyonları denediler. Belki temiz bir takımız, verdiğimiz iki pozisyonda taktik faul yapabilirdik. Saha parselasyonunun doğru olmasının çok önemli bir desteği var.

Fazla temiz bir takımız. Daha fazla faul yapabilirdik. İki pozisyon verdik, biri gol oldu, diğerid e direkten döndü. Üçüncü bölgeye kadar doğru bir şekilde geldik. Gerisi topu içeri atmak.

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