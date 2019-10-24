Abdullah Avcı: En iyisini yapacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Braga’yla bu akşam oynayacakları UEFA Avrupa Ligi mücadelesi öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Avcı, dün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı açıklamada, “Sezon başından beri 11. maçımız sanırım. 21. veya 22. farklı oyuncu 11’de forma giyecek. Bu kadar fazla olmaması gerekiyor, Bir takımda 8-9 oyuncunun yeri sabit olmalı” dedi.

‘Değişen durumla beraber...’

Avcı, “Braga daha önce karşılaştığım, savunmada ve hücumda organizasyonları olan, beraber hareket edebilen bir takım. Bizim de tekrar ivme kazanabilmemiz için taraftarımızın önünde oyuncu grubumuzla en iyisini yapmalıyız. Kulüp içinde değişen durumla beraber en iyisini yapıp ivme kazanmalıyız. Antrenman sonrası sağlıkla ilgili en iyi bilgileri alıp pazara kadar da aynısını yaparak iki maça da en iyi kadroyu çıkarmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

‘Sakatlıklar talihsizlik’

Takımda üst üste yaşanan sakatlıkları da yorumlayan Avcı, “Sakatlıkların bir geçmişi olabilir, darbe ve zeminden de olabilir. Son maçtaki ikisinden biri darbe, Burak’ınki sabahtan kalmıştı. Bu kadar üst üste gelmesi kötü. Dorukhan gibi bu kadar iyi çalışan ve kendine bakan bir oyuncunun bu sakatlığı yaşamasına talihsizlik diyebiliriz. Bu bir şanssızlık mı, bir teknik adamın 5 senede yaşayacağı şeyi 5 ayda yaşamak mı bilemiyorum” sözlerini sarf etti.

‘Başkan’a teşekkürler '

Yeni Başkan Ahmet Nur Çebi’yle ilgili olarak da konuşan Avcı, “Benim çok alışım olmadığım seçim ve yönetim değişimini buradaki 5 ayım içinde yaşamış bulunuyorum. Sayın Fikret Orman’a samimiyeti ve yarattığı çalışma ortamı ve beni buraya getiren teklifi yaptığı için teşekkür ederim. Yeni yönetim, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi benim 10 senedir tanıştığım, saygı duyduğum, karşılıklı sevgi ve saygımıza inandığım bir isim. Basındaki sözleri için teşekkür ediyorum. Saha içi ve dışı tüm problemleri çözmeye uğraşıyorlar” dedi.