Abdullah Avcı: En iyi oynayan biziz, En avantajlı biziz

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

07 Nisan 2019, Pazar 21:42
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Abdullah Avcı: En iyi oynayan biziz, En avantajlı biziz

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 50'nci dakikada Mossoro ve 69'uncu dakikada Visca kaydetti. Medipol Başakşehir 61 puanla liderliğini sürdürürken, Atiker Konyaspor 35 puanda kaldı.

Mücadelenin ardından Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları:

"Kolay süreçler değil. Her maç zor. Ligin organizasyonu olan, en iyi takım savunması yapan takımıyla oynadık. Bizim için sabırla topa sahip olmak çok önemliydi. İki takım için de duran toplar çok önemliydi. Duran toplardan bir pozisyon verdik, bu bizim için olumsuzdu. Dün çalıştığımız bir pozisyondan bugün golü bulduk. Bu çok önemliydi."

"6 puan öndeyiz. En iyi oynayan biziz. En avantajlı biziz. En moralli biziz. En iyi arkadaşlık bizde. Umarım haftalar geçtikçe bunun karşılığını alırız."

"Hiçbir maç kolay değil. Haftaya da ligin en değerli takımlarından biriyle oynayacağız. Son 4 sezonda iki kez şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar yakalamış bir takımla zor bir deplasmanda oynayacağız. Umarım hak eden kazanır."

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