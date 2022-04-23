Abdullah Avcı: Dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun

Süper Lig 'in 34. haftasında lider Trabzonspor , deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Bordo-Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendirerek konuşmasına başlayan Abdullah Avcı, bir final kazandıklarını belirterek, "Bütününe bakmak lazım. 34 haftadır, bunu hep söylüyorum, ifade ediyorum bir oyun sistemi bir oyun standardı ile geldik. Savunmayı da iyi yapabilen, hücumu yapabilen, oyun olarak dalgalanmalar çok göstermeyen bir takımdık. Bazen inişler çıkışlar olacak. Süre daraldıkça puan farkında olsa bu oyunlar zorlaşabiliyor. Oynadığımız takım çok iyi bir takım. Özellikle geri düştükten sonra kenarlardan fazla gelmeye başladılar. Burada bizim için iyi savunma yapmak çok önemliydi. 3. golü bulduktan sonra finalleri biraz daha iyi yapabilirdik, biraz daha topa sahip olabilirdik ama bütününde finaller zordur ve bir final kazandık. iyi bir takıma karşı kazandık. Çok mutluyuz, oyuncularımı tebrik ediyorum." sözlerini dile getirdi.

"Dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun"

Trabzonspor taraftarına çağrıda da bulunan tecrübeli teknik adam, "Maç öncesi bize 4 puan yeterli oluyordu. Bunun 3 puanını aldık. Bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun. Onların mutlulukları çok önemli. Bayrakları sandıklardan çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Bu şölene herkesi bekliyoruz. Oyuncularıma, camiaya çok teşekkür ediyorum. Sezon başında 'İyi ki Trabzonspor var' dedirtmek istemiştim. Bugün bu duyguyu yaşıyoruz. Taraftarlarımız mutluluklarını, sevinçlerini eğlenerek çıkarsınlar. " dedi.

"Daha kazanacağımız kupalar var"

Daha kazanacakları maçlar ve kupalar olduğunun da altını çizen Abdullah Avcı, "Daha kazanacağımız maçlar, alacağımız kupa ve kupalar var. Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.



