Abdullah Avcı dönemi başladı, Trabzonspor üst sıralara doğru tırmandı
Sezonun ilk 8 haftasında sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor, son maçta Alanyaspor’a yenilmesine rağmen Abdullah Avcı yönetiminde aynı rakiplere karşı 18 puanı hanesine yazdırdı
Eddie Newton ile sezona başlayan ve oldukça kötü bir performans gösteren Trabzonspor, ilk 8 maçta tek galibiyet elde edip, toplam 6 puan alabilmişti. 7. haftadaki 4-3’lük Kasımpaşa yenilgisinin ardından Newton ile yollar ayrılırken, 1-1 sonuçlanan Alanya deplasmanında takımın başında futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu vardı. Sonrasında Abdullah Avcı dönemi başladı ve Trabzonspor üst sıralara doğru tırmandı...
6 galibiyet, 2 yenilgi Bordo-Mavililer, ikinci yarının ilk 8 maçlık periyoduna bakıldığında ise 18 puan kazandı, yani aynı rakiplere karşı ilk yarı performansını 3’e katladı. Beşiktaş’ı 2-1, Denizlispor’u 1-0, Malatyaspor’u 2-0, Gaziantep’i 1-0, Başakşehir’i 1-0 ve Kasımpaşa’yı 2- 1 mağlup eden Bordo-Mavililer, Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor’a (1-3) kaybetti.