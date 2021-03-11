Eddie Newton ile sezona başlayan ve oldukça kötü bir performans gösteren Trabzonspor, ilk 8 maçta tek galibiyet elde edip, toplam 6 puan alabilmişti. 7. haftadaki 4-3’lük Kasımpaşa yenilgisinin ardından Newton ile yollar ayrılırken, 1-1 sonuçlanan Alanya deplasmanında takımın başında futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu vardı. Sonrasında Abdullah Avcı dönemi başladı ve Trabzonspor üst sıralara doğru tırmandı...

6 galibiyet, 2 yenilgi Bordo-Mavililer, ikinci yarının ilk 8 maçlık periyoduna bakıldığında ise 18 puan kazandı, yani aynı rakiplere karşı ilk yarı performansını 3’e katladı. Beşiktaş’ı 2-1, Denizlispor’u 1-0, Malatyaspor’u 2-0, Gaziantep’i 1-0, Başakşehir’i 1-0 ve Kasımpaşa’yı 2- 1 mağlup eden Bordo-Mavililer, Fenerbahçe (0-1) ve Alanyaspor’a (1-3) kaybetti.

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