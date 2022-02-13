Abdullah Avcı: Dev bir adım atmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren, sezonun maçlarından biri oynanacak. Lider Trabzonspor sahasında takipçisi İttifak Holding Konyaspor 'u ağırlayacak. Zorlu maç öncesinde Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Abdullah Avcı karşılaşmayı değerlendirdi.

'Taraftarımız bu hikayeye destek oluyor'

Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan tecrübeli hoca, "Her geçen hafta desteklerini artırıyorlar. Bir iki saat içinde biletleri tükettiler. Bu güzel hikayeye önemli destek sağlıyorlar" dedi.

'Karşılığını almak istiyoruz'

Zor bir maçın kendilerini beklediğini dile getiren Avcı, "Konyaspor bir antrenör takımı. Sezon başında bekleyen takımdan, oynayan ve oyun kuran, opsiyonları olan, hangi bölgede ne yapacağını bilen bir takım. Boşuna burada değiller. Savunmada ve hücumda neler yapacağımıza iyi hazırlandık. Temel felsefemiz topa sahip olmak. Bugün burada yüksek enerjiyle, sabırla, taraftarımızla dominant bir oyun oynamaya çalışacağız. Bu maçı kazanıp, hikayenin sonuna giderken dev bir adım atmak istiyoruz. Oyuncuların grup enerjisi iyi. Karşılığını almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'Umarım Hamsik'e ihtiyacımız olmaz'

3 haftadır formasından uzak kalan ve bu akşam mücadeleye kulübede başlayacak olan yıldız oyuncu Marek Hamsik hakkında da konuşan Abdullah Avcı, "Hamsik çok iyi profesyonel. Bu hafta 4. maça gidiyor. Son iki idmanda müsabaka şartlarına göre hazırlandı. Şu anda iyi hissediyor. Oynatmak istersek o an ne hissediyorsa ona göre karar veririz. Galatasaray maçında kulübedeydi ama oynayamamıştı. Umarım bugün ona ihtiyacımız olmaz" yorumunu yaptı.