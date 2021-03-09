Abdullah Avcı: Ders çıkaracağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu. 3-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirten tecrübeli hoca, "Modern futbol uygulamaya çalışıyor Alanyaspor. Onlar daha çok topa sahip olacaktı, bu belliydi. Zaman zaman baskıyı doğru yaptık, zaman zaman bekledik. Oyun aslında dengeli gidiyordu, gole kadar. Orada biraz daha sakin olmamız gereken yerde çabuk oynadığımız ve dönüşte gol yediğimiz durum oluştu. Sonra geçişten 2. golü yedik, hamleler, penaltı, oyunu değiştirmek istedik ve sonra yine geçişten gol yedik. Planların dışına çıkınca geçişler verebiliyorsun" diye konuştu.

'Yorgunluklar ve esler olacak'

"Geldiğimiz günden bu yana büyük emekler sarf ediyoruz, gelişiyoruz" diye Avcı, "Her hafta kazanmak zorunda olan bir takım, bazen bu yorgunluklar ve esler olacak. Golü yedikten sonra oyun dalgalandı, rakibi tebrik ediyoruz. Yapacak bir şey yok, bu oyunda bunlar var. Tekrar çalışacağız, önümüze bakacağız. Bugünü de düşünerek, gelecek seneyi de düşünerek yaptığımız planlar var, ona devam edeceğiz" dedi.

'Baskı olabiliyor'

Son olarak Avcı, "Başladığımız noktadan geldiğimiz nokta çok iyi. Kazansak belki daha yukarı çıkacağımız bir durum var. Geldiğim günden bu yana hep kazanma amaçlıydı, bunun da baskısı olabiliyor. Aynı oyuncu grubundan devam ediliyor. Buradan ders çıkaracağız. Trabzonspor için daha iyi oyunlar ve skorlar yaparak devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.