Abdullah Avcı, derbi faturasını oyuncularına kesti

Süper Lig’in 16. haftasında dün akşam Fenerbahçe’ye konuk olan Beşiktaş, geçen haftaki Yeni Malatyaspor maçına göre derbi mücadelesinde tek değişiklikle sahaya çıktı. Abdullah Avcı, Ljajic’i Kadıköy’de yedek soyundurdu. Avcı, bu oyuncunun yerine Lens’i ilk 11’de sahaya sürdü. Oyunun ilk bölümünde takımın yaratıcı oyun kurucu eksikliğini hissetmesi sebebiyle Avcı’nın Ljajic kararı eleştirildi. Siyah-Beyazlılar, mücadelenin ilk yarısında daha çok geriye çekilip savunma ağırlıklı bir görüntü sergilemesi sebebiyle de tecrübeli hoca, hedef tahtasındaydı. Avcı, Siyah-Beyazlılar’ın başında Kadıköy’de ilk kez saha kenarında yer aldı. Başakşehir’in başında yıllarca Ülker Stadı’nda takımını yöneten Abdullah Avcı, Beşiktaş’ın başında bunu ilk kez yaşadı. Başakşehir’in hocası olarak Kadıköy’de çıktığı son 3 resmi maçını kaybetmeyen Avcı’nın serisi, bu mücadeleyle sona erdi.

‘Umarım Burak’ın önemli bir şeyi yoktur’

Karşılaşmanın ardından görüşlerini basın mensuplarıyla paylaşan Abdullah Avcı, “Derbilerde top oyunda çok kalmıyor, 46 dakika kalmış. İki takım da oyuna girmiyor. Onlar topa sahip olduklarında biz geç kaldık. Rakip bizden fazla mücadele etti, fazla koştu. Bireysel birçok performanstan memnun değilim. Rakip kazandı, daha fazla mücadele ederek, daha fazla kilometre yaparak, daha fazla isteyerek... Oyun yoktu. Oyun disiplininden kopamazsın, Beşiktaş takımısın sen. Böyle bir oyun yok. Bu oyun hatalar oyunudur, bazen takım olarak, bazen bireysel olarak yaparsın. Burak Yılmaz’ın ayağında hafif bir şey oldu, değiştir işareti yaptı, umarım önemli bir şeyi yoktur” diye konuştu.