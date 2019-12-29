Abdullah Avcı: Daha fazla kazanacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig’in 17. haftasında önceki akşam Gençlerbirliği’ni ilk yarısını 1-0’lık skorla geride kapattıkları maçta 4-1’lik skorla devirdikleri mücadelenin ardından oyuncularına özel bir konuşma yaptı.

Siyah-Beyazlılar’ın resmi internet sitesinden paylaşılan soyunma odasındaki videoda oyunculara futbolculara seslenen Avcı, “Daha iyisini yapabilirdik. Ortak menfaatimiz Beşiktaş. Beraber hareket ettiğimizde enerjimizi beraber verdiğimizde sadece kulübün içinde değil dışarıda da karşılığını alırsınız. Bu kadar dalgalı sürecin sonunda güzel bir hikaye yazabilmemiz için size iyi tatiller diliyorum. Daha iyisini de yapabilirdik. İkinci yarıda daha fazla enerjik daha fazla kazanarak devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Takıma 6 günlük izin

Ligde 17 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle 30 puan toplayan Siyah-Beyazlı takım, 6 gün izin yapacak.

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıkları için 3 Ocak Cuma günü toplanıp Antalya’ya gidecek. Kara Kartal, Antalya kampında 2 de hazırlık maçı oynayacak. 8 Ocak Çarşamba günü Macaristan 1. Lig ekiplerinden Mezokövesd-Zsory ile karşılaşacak Beşiktaş, ikinci hazırlık maçını 10 Ocak Cuma günü TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile yapacak.

Beşiktaş, Altınordu karşılaşmasının ardından İstanbul’a dönecek.