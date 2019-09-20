Abdullah Avcı: 'Çözüm bulacağız'

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki ilk maçta Slovakya’da Slovan Bratislava’ya devresini önde bitirdiği maçta 4-2 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı mağlubiyetin tek bir açıklamasının olmadığını söyledi.

Avcı, “Çok fazla değerlendirilecek bir şey yok. Sistem, organizasyon, bireysel performans, takım savunmasında hata, bunun çok açıklaması yok. Çözüm bulmaya çalışacağız ama bu seviyede bu şekilde hata yapamazsın. Kendimizi ve oyuncuları sorgulayacağız” dedi.

‘Sistemle açıklayamazsın’

“Sahanın içerisinde doğru durmuyorsan, bunu bireysel performanslarla, sistemle açıklayamazsın. Bu seviyede bu şekilde hata yapamazsın. Hangi sistemle oynasan kaldırmaz” diyerek sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, stoperlerin sakatlığıyla ilgili soruya ise şu karşılığı verdi: “Başakşehir maçı pazartesi. Vida cezalı. Enzo’nun durumuna bakacağız. Ruiz’den ne çıkacağına bakacağız. Ona göre hareket edeceğiz.”