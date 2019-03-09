Abdullah Avcı: Cebimizde kredilerimiz var

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Mücadelenina ardından Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamaları:

"Ligin ve lig tarihinin en değerli takımıyla oynadık. Bulunduğu yeri hak etmeyen bir takım. Oyuncu kalitesi var, kültürü var ve dönüşleri var. Bunları maç öncesi söylemiştik. Fenerbahçe, sezonun en iyi oyunlarından birisini oynadı."

"Fenerbahçe ikinci yarıda riskler aldı. Bugün attığımız iki gol de çalıştığımız pozisyonlardı. Pozisyon hatası yaparak gol yesek üzülürdük ama bireysel hatadan yedik. Bunlar futbolda olur. Oyuna sonradan girenler büyük katkı sağladı."

"Çok değerli bir takımdan böyle bir galibiyet almak kolay değil. Çok değerli bir takıma karşı çok değerli bir galibiyet aldık."

"Bu farkı korumak ve açabilmek daha fazla özgüven sağlıyor. Büyük kulüplerle mücadele ediyoruz. 9 maç kaldı, cebimizde kredilerimiz var ama bunlar önemli değil. Haftaya Kayserispor maçı var. Milli araya cebimiz dolu girmek istiyoruz."