Abdullah Avcı: Caner bugün belki de sahanın en iyisiydi

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan sonra Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Bugün için kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Avcı, "Oyunun kalitesini kendi içimizde irdeleriz ama bence bugünün gündemi ne şekilde olursa olsun kazanmaktı. Bence değerlisi oyuncu grubunun isteği, arzusu, enerjisi ve kazanmak için odaklandıkları, beraber düşündükleri bir ortam vardı" dedi.

Dorukhan Toköz'ün durumundan dolayı büyük üzüntü yaşadığını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Onun dışında Dorukhan'ın durumunu bilmiyorum şimdi hastaneye gideceğim. O durum benim için şu anda üzüntü verici" ifadelerini kullandı.

Daha önce performansından memnun olmadığı ve geçtiğimiz hafta arasında özel bir görüşme gerçekleştirdiği Caner Erkin hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunan Avcı, "Caner, perşembe günü önde oynadı ve iki gündür serum yiyor ama bugün belki de sahanın en iyi oyuncusuydu. Atiba geldi bize bir denge getirdi. 9 kişi maçı tamamladık sakatlıklar oldu" dedi.

Milli takım arasının kendilerine iyi geleceğini belirten Abdullah Avcı, "6-7 haftalık yaşadığımız süreç sakatlıklar, kırmızı kartlar, kulübün içindeki birtakım şeyler... Umarım bugün itibariyle kazanarak bunların da bittiğini milli takım arasıyla toparlanma, kendi içimizde daha iyisini nasıl yapabiliriz, oyunun kalitesini nasıl artırabiliriz buna bakacağız" dedi.



