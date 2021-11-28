Abdullah Avcı: Bugün sadece 3 puan aldık, kupa kazanmadık

Süper Lig 'in 14. haftasında Trabzonspor , deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü Djaniny ve Abdülkadir Ömür'ün golleriyle 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı değerlendirmelerde bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"En iyi saha planları olan takımlardan birine karşı oynadık. Her iki takımın da değişik formasyonları ve organizasyonları var. Oynadığımız en ciddi takımlardan biri Karagümrük. Ne yapmak istediysem, ne planladıysam oyuncu grubu buna cevap verdi bugün."

"Önümüzdeki hafta Adana Demirspor maçına yine taraftarımızı bekliyorum. Beraber savunma ve hücum yapacağız. Coşkularına ihtiyacımız var."

"Tek maç tek maç. Bugün sadece 3 puan aldık. Hiçbir şey kazanmadık, kupa kazanmadık. Bugün benim için önemli olan takım savunması ve taktik disiplindi."





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