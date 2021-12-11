Abdullah Avcı: Bu yarış içinde bunların hepsi olacak

Süper Lig 'in 16. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 2-1 yenilen Trabzonspor 'da Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Abdulah Avcı'nın açıklamaları şöyle;

Kaza diyemeyiz. Maç öncesi, rakiple ilgili, Nuri hocayla ilgili düşüncelerimi söylemiştim. Geldiği günden beri Antalyaspor yukarı çıkıyor. Biz de buna göre hazırlandık. Antalyaspor’un galibiyetini tebrik ederim. Bizden daha fazlasını isteyerek, bizden daha fazla mücadele ederek sahanın içinde oldular. Bazen kazanamazsın ama kaybetmezsin de. Dalgalı oyunlardan biriydi. Bir şey kazanmadık, 3 puan kazandık diyorduk. Bugün de 3 puan kaybettik. Bu yarış içinde bunların hepsi olacak. Kaybetmeyebilirdik, fırsatlar da vardı ama planları doğru uygulayamıyorsan zaman zaman bunlar olacak. Dediğim gibi, 3 puan kaybettik. Başka bir şey kaybetmedik.