Abdullah Avcı: Bu takım yaşlı!

Beşiktaş ile 3 yıllık anlaşmaya varan Abdullah Avcı, yönetime isteklerini sıraladı.

31 Mayıs 2019, Cuma 08:30
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Abdullah Avcı: Bu takım yaşlı!

Öncelikli olarak kadronun 28 olan yaş ortalamasını 25’e çekmeyi hedefleyen Avcı, ayrıca BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde altyapıya ayrılan bölümlerin genişletilmesini ve scout ekibinde görev yapanların sayısının artırılmasını talep etti.

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluğu kaçırdığı üst üste iki sezonda elindeki yaşlı kadronun dezavantajını son haftalara girilirken fazlasıyla yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımındaki görevine 'takımı gençleştirme' hedefiyle başladı. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım" diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi. (Sabah)

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