Abdullah Avcı: Bu oyun Play Station değil. Öyle çabuk olmuyor.

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa değerlendirmeleri şu şekilde:

Bunlar hep ispat maçları. Çok ağır maçlardan çıktık. Biri finaldi, diğeri de liderle deplasman maçı... Müthiş bir takıma sahibim aslında... İş ahlakı olarak harikalar. Bazen günleri bile karıştırıyoruz. Bunlar çok zor maçlar. Bakasetas için başlangıç çok güzel. Kamil Ahmet hiç sırıtmadı. Yunus ilk kez oynadı. Afobe'nin kulübedeki heyecanı... Bunlar çok güzel şeyler. Bizim sıralamada olmamız gereken yerler buraları... Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum. Taraftarlar, Trabzonluların müthiş enerjileri var. Bize olan desteklerini sürdürsünler.

Başkanımıza ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Oyuncu grubu ne veriyorsak uyguluyorlar. Ama öğrenmeye açıklar... Bu oyun Play Station değil. Öyle çabuk olmuyor. Burası Trabzonspor. Kolay değil bu işer. Şu an yorgunuz. Hemen dinlenmeye geçip diğer maça hazırlanmamız lazım.







