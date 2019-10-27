Abdullah Avcı: Bu galibiyet ivme kazandırdı

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Eleştiri bu konumda yönetenlere eleştiri tabii ki olacak. Oyun ve performans olarak tabii ki olacak. Formayı kimin giydiği önemli değil. Ben Beşiktaş kararını verirken, oyun ve taraftar beni heyecanlandırmıştı. El ele veren, mücadeleden kaçmayan bir takımız. Rakipten 7 kilometre fazla koşmuşuz. Bu hiç kolay değil. Yeni yönetimimize de hayırlı olsun. Beşiktaş zaten yarışın içinde olacaktı ama bu galibiyet bize ivme kazandırdı.

Yaşadığımız çok olumsuzluklar da vardı sezon başından bu yana... Oyuncularıma ve bu muhteşem taraftara çok teşekkür ediyorum.

Gökhan çok fazla antrenman yapamadı. Son bölümde ayağına kramp girdi, çıkarmak zorunda kaldık. Umut ilk kez 11 başladı ama çok istekliydi. Bu iştah olduğu sürece semeresini alırız. Herkese teşekkür ediyorum.

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