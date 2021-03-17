Abdullah Avcı: Bu çocuklara kızamam

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi’ni ziyaret ederek, yeni hizmet binası için hayırlı olması dileklerinde bulunan Abdullah Avcı burada açıklamalarda bulundu. Geldikleri günden bu yana çok aşama kaydettiklerini belirten tecrübeli hoca, "Takım savunmasını başardık ama mükemmel değiliz. Hücum ise bu işin zor tarafıdır. Bu işin setleri vardır. Çalışman gereken, tekrarları çok olması gereken oyundur. Daha iyisi için çalışacağız" dedi.

'Değişim gösteriyoruz'

Yeniden rekabete gireceklerini dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Bu takım 14 maç kazandı. 7 maç üst üste aldı. Deplasmanlardan gol yemeden geldi. Birçok şeyi yaptı. Bu çocukların geçen seneden yaşadıkları hem fiziksel hem zihinsel yorgunluklar kolay değil. Ben kızamam bu çocuklara. Teknik olarak daha iyi hâle getirmeye çalışıyorum. Bu takım geçen sene 2. olmuş, kupa almış. Bu sene bir kupa daha aldılar. Oyuncu sattı bu takım. Değişim gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.





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'Kırılma anlarında bize dönebilirdi'

Geldikleri noktanın unutulmaması gerektiğini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu: "Genel durumumuz çok iyi. Kaybedilen 3 maç var. Bir Fenerbahçe, bir Galatasaray ve bir de ligin saha organizasyonu en iyi takımı olan Alanyaspor'a karşı. Bu 3 maç da berabere bitebilirdi. Bu maçlar kırılma anında bize dönebilirdi."

'Değişik formasyonları görmeliyiz'

Yeni formasyonlar deneyeceklerini söyleyen Avcı, "Bazen 4-2-3-1, bazen 4-1-4-1 olacak. Bazen çok daha farklı olacak. Avrupa'da da ligimizde de değişik formasyonları saha içerisinde görmek gerekiyor. Ligdeki 15 takım 4-2-3-1 oynuyor. Kazanırken plan yapmak lazım. Takımımın kazanma karakteri olması lazım" yorumunda bulundu.

'Bize hissettirdikleri çok güzel'

Avcı, taraftarların kendilerine yaklaşımının çok çok iyi olduğunu da ifade ederek, “Taraftarların şu an bize hissettirdikleri çok güzel. Taraftarın olması senin hızını, takımın şiddetini, oyun kalitesini de arttırıyor. Destek olmaya devam etsinler, çünkü baskıyı rakibe yapacak, kendi oyuncusuna değil" dedi.

'Altyapıyı güçlendireceğiz'

Deneyimli teknik adam altyapıya da övgüler yağdırdı: "Bu toprağın çocuklarının verimli olduğunu söyledim. Şu an yurt dışına satabileceğin oyuncular altyapıdan çıkan oyuncular. Yine bu yatırımları güçlendirmeye devam edeceğiz. Geçen hafta altyapıdaydım, orada bana sunum yaptılar. Orayı nasıl dizayn edebiliriz daha verimli hale getirebiliriz, bunun çalışmalarını yaptık."

'Her sene yarışmalıyız'

Trabzonspor'un yarışmacı bir kadroya sahip olması gerektiğinin altını çizen başarılı teknik patron, şu yorumda bulundu: "Her sene yarışmamız lazım. Yerli ve yabancı oyuncu çıkarmamız gerek piyasaya. Onun için çalışıyoruz. Buranın insanı da çok duygusal. Ya en üstte ya da dipte yaşıyor duygusunu. Ben buna hazırlıklıyım. O duyguyu dengelemek lazım."

'Ben de duygusalım'

Avcı, zamanını nasıl geçirdiği yönündeki açıklamayı ise şöyle yaptı: “Genelde canlı maç seyrediyorum. Avrupa’dan maçlar izliyorum. Kafamı dağıtmak istiyorsam film izliyorum. Ben de duygusalım aslında."





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Her gün 1-2 saat çalışıyoruz

Önümüzdeki sezon daha geniş ve iddialı bir kadroyla mücadele etmek isteyen deneyimli çalıştırıcı, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak, "Futbolcu izleme komitesiyle her gün görüşüyorum. Oranın başında İhsan Derelioğlu hoca var. Buranın bence çok iyi hafızası, hem insan olarak hem eğitim olarak, hem de geçmişi olarak. Üzerinde durduğumuz bölgelerdeki oyuncular için her gün İhsan hocayla 1-2 saat konuşuyoruz" açıklamalarında bulundu.

'Genç oyuncularımızı da takipteyiz'

Kulübün uzun süredir takip ettiği isimler için de çalışmaların devam ettiğini aktaran Avcı sözlerini şu ifadelerle noktaladı: "Geçen seneden bu yana yapılan araştırmalar var. Yoğun bir şekilde, birebir çok samimi şekilde çalışıyoruz. Benim bulunduğum binadalar zaten. En iyisi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynı zamanda Turgut Kural da altyapıyla iletişimimizi sağlıyor. Genç oyuncularımızın raporlamalarını da ondan takip ediyoruz."