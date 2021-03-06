Abdullah Avcı: ‘Böyle isteyin hep kazanırız’

Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kasımpaşa’yı İstanbul’da mağlup eden Trabzonspor, ayağa kalktı. Bordo-Mavililer çok net fırsatlar yakaladığı maçta yine tek farkla kazanırken, teknik direktör Abdullah Avcı takımını tebrik etti. Özellikle hücumdaki istekten çok memnun olan başarılı hocanın soyunma odasında, “Siz sahada böyle istedikçe, biz hep kazanırız. Beraberliği asla kabullenmediniz ve galip geldiniz” dediği öğrenildi. Yeniden üst üste galibiyetler alacaklarını belirten Avcı, “Yarışa devam ediyoruz. Zaten bir yenilgiyle bırakacak takım değiliz. İnanıyorum ki yeniden bir seri başlatacağız. Bu takımın yeri zirve. Bunu herkese göstereceğiz” sözleriyle öğrencilerini kutladı.

Fener’le fark 4 puan

7 maçlık galibiyet serisi Fenerbahçe yenilgisiyle sona eren Bordo-Mavililer, Kasımpaşa’yı devirip zirve takibini sürdürdü. Galatasaray ile Beşiktaş’ın 6 puan gerisinde yer alan Fırtına’nın, Antalyaspor’la berabere kalan Fenerbahçe’yle ise 4 puanlık farkı bulunuyor.