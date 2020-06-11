Abdullah Avcı: Beşiktaş’ta zamanım olmadı

Siyah-Beyazlılar’da Fikret Orman döneminde, sezon başında teknik direktörlük koltuğuna getirilen Abdullah Avcı, takımın istikrarsız görüntüsü sonrasında Ocak ayında yeni yönetim tarafından görevden alınmıştı. Deneyimli çalıştırıcı, Beşiktaş’taki günleriyle ilgili olarak Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu.

Avcı, “Hiçbir keşkem olmadı. Çok önemli bir kulübe gittim. Duygusuyla, tutkusuyla, taraftarıyla, stadıyla, atmosferiyle, geçmişiyle ve tarihiyle önemli bir kulüptü ve hiçbir pişmanlığım olmadı. Taraftar tepkisi konusunda, ‘Avcı tribüne’ tezahüratını da yaşadım istifayı da... Güzel duygulardı. Beşiktaş’a yakışır oyun için o zamanı ve fırsatı yakalayamadım ama 6 aylık süreçte önemli deneyimler kazandım” dedi.

‘Resmi teklifi söylerim’

Geleceğiyle ilgili konuşan Avcı, “Resmi bir teklif alsam bunu gayet net söylerim. Biz, görev alacakmış gibi ekip halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dolaylı yoldan yurt içi ve yurt dışı konuşmalar var” açıklamasında bulundu.

‘Emre, çok önemli bir figür’

Kariyerinde çalıştığı en iyi oyuncunun, Emre Belözoğlu olduğunu belirten Avcı, “Türk futbolunda gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan birisi Emre Belözoğlu’dur. Hem saha içindeki futbol aklıyla, bir antrenör gibi düşünebilme, kendi başına maç çözme yeteneğinden çıkıp takımın önemli bir parçası olmasıyla anlatabiliriz. Geçenlerde Michael Jordan belgeseli vardı, içinde önemli mesajlar da vardı. Çok önemli bir figür, bir yıldız oyuncu, tek başına oynuyor aslında ama hocası onu bir organizasyonun içine nasıl katılması gerektiğine ikna ediyor. Emre de böyle bir oyuncu” diye konuştu.

İbrahim Alioğlu-Kaan Ülker (DHA)