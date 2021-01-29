Kulüp kariyerindeki ilk kupasını elde eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yakaladığı müthiş çıkışı taçlandırdı... 11 yıl çalıştırdığı eski takımı Başakşehir’i yıkan tecrübeli hoca, camianın ve taraftarın güvenini iyice kazandı. Müthiş finalin ardından oyuncularını tek tek kutlayan Abdullah hocanın, soyunma odasındaki konuşmasının ardından coşku tavan yaptı. Sonuna kadar galibiyet hak ettiklerini belirten Avcı, “Bu, beraber aldığımız ilk kupamız. Eminim ki son olmayacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Zor şartlarda, müthiş mücadele gösterdiniz. İşi uzatmaya kalmadan bitirdiniz. Bugün-yarın bu zaferin sevincini yaşayacağız. Ancak sonrasında vakit yok. Yoğun fikstür devam ediyor. Artık tek hedefimiz, Beşiktaş derbisi. Size inanıyorum. İstanbul’da bugün (dün) kazandık. Pazar günü de kazanacağız” sözleriyle oyuncularına seslendi.

Hoca için rövanş fırsatı

79 günlük Trabzonspor kariyerine kupa sığdıran Abdullah Avcı, ligde de zor denileni başardı. Tecrübeli hoca öncesi 8 maçta 1 galibiyet alınabilmişti. Avcı geldikten sonraki 12 karşılaşmada sadece 1 kez yenildi, 8 galibiyet, 3 beraberlikle 27 puan elde etti. Bordo-Mavili ekibi yeniden zirve potasına sokan Avcı, derbide Beşiktaş’ı devirip tam anlamıyla camiayı havaya sokmak istiyor. 57 yaşındaki teknik adam, geçen sezon gönderildiği eski takımını mağlup ederek bir anlamda da rövanş almayı hedefliyor.

Kasketli Şampiyonlar

Süper Kupa zaferinin ardından kasketini takıp törene katılan Abdullah Avcı, basın toplantısında işin sırrını açıkladı. “Kulübe geldiğimde Ahmet Suat Özyazıcı hocamızın bir fotoğrafını gördüm. Eşofmanlı ve başında kasketi vardı. Omuzlardaydı. Çok hoşuma gitti. Ben de kasket taktım. Onun için bir hatıra olmasını istedim” diyen Avcı için Trabzonspor’un sosyal medya ekibi de özel bir görsel hazırladı. Ahmet Suat Özyazıcı’nın 1976’daki şampiyonluktan bir karesi ile Abdullah hocanın Süper Kupa’da omuzlara alındığı fotoğraf kolaj yapıldı. KasketliŞampiyonlar hashtagli paylaşım, binlerce beğeni aldı.

Safa Can Konuksever



