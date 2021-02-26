Bordo-Mavililer, ligde peş peşe aldığı 7 galibiyetle bilikte bir anda üst sıralara tırmandı. Fenerbahçe maçı, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışına ortak olabilmesi açısından büyük öneme sahip. Alınacak bir galibiyet, Sarı-Lacivertliler ile puanları eşitleme anlamına geliyor. Abdullah Avcı, bu kritik mücadelede öğrencilerine nasıl oynamaları gerektiğini, dünkü idmanda anlattı. Sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çeken Avcı, “Baskı Fenerbahçe’nin üzerinde olacak. Biz sakin kalıp, sabırlı oynayarak rakibin savunmada vereceği açıklardan yararlanmaya çalışacağız. Kendi futbolumuzu oynayarak bu zorlu maçtan da galibiyetle ayrılabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘Son vuruşlara dikkat’

Takım savunmasının önemine vurgu yapan başarılı teknik adam, “Son haftalarda bu yönde önemli gelişme kaydettik. Ligin en az gol yiyen takımlarından biri olmayı başardık. Bunu Fenerbahçe karşısında da devam ettirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde hücuma çıkacak opsiyonlara sahibiz. Yeter ki bulduğumuz pozisyonlarda, son vuruşlarda dikkatli olalım” dedi.



