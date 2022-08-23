Abdullah Avcı: Bakasetas zor görünüyor

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 2-1 yenildiği Kopenhag'ı konuk edecek bordo-mavililer, rakibini eleyerek gruplara kalmayı hedefliyor. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Hollandalı hakem Danny Makkelie, yönetecek. Bordo Mavili ekipte teknik direktör Abdullah Avcı'nın tura inancı tam.

Tecrübeli teknik adamın açıklamaları şu şekilde:

"Bir hafta önce, Kopenhag'da güzel bir ortamda, atmosferde bütün planlarımızı yaparak maça çıktık. İlk gole kadar istediğimiz gibi gidiyordu. Bireysel hatadan gol yedik. Sonrasında devreye kadar oyun dengede gittik. Sonrasında duran toptan gol yedik. İkinci 45 dakikada tamamen domine bir oyun oynadık. Oyun olarak kazandık ama skor olarak kazanamadık."

"Çalışmalarımızı yaptık, hazırlıklıyız, geçen haftadan da pratiğimiz var, en iyi şekilde yarın zihnimizle, konsantrasyonumuzla yeni bir hikaye yazmak için çok güzel bir fırsat var. Bu şehir, bu kulüp bunu hak ediyor."

"Umarım Trabzonspor ve şehir için tarihi günlerden biri olacak. Bunun karşılığını alarak Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz"

Bakasetas zor

"Marek Hamsik, yarın bizimle olmayacak. Bakasetas'ın durumuna bu akşam bakacağız ama zor gibi gözüküyor. Bir aksilik olmazsa Enis Bardhi ve Marc Bartra yarın sahada olacak"

" Transfer devam ediyor. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Başkan ve yönetim kurulu da çalışmalar yapıyor. En iyisini oyuna, oyun planına atmak istiyoruz "











