Abdullah Avcı Bakasetas planı!

Başarılı hoca, Bakasetas’ı yine 10 numara gibi oynatacak ve rakip ceza sahasına yakın şekilde konumlandıracak. Hamsik-Siopis ikilisiyle forma giydiği maçlarda performansı gözle görülür şekilde artan Bakasetas’tan, rakip kaleye bol bol şut göndermesi istendi.

Sezon başından bu yana uzaktan çektiği şutlarla pek çok tehlike yaratan ve skor katkısı gösteren Bakasetas’ın yanı sıra Maxi Gomez ve Trezeguet gibi isimlere de Abdullah Avcı fazlasıyla inanıyor.



