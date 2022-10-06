Abdullah Avcı Bakasetas planı!
Ligde 3 maçtır rakip fileleri havalandıran Bakasetas, Avrupa Ligi’nde de son 2 maçta asist yaptı. Formunun zirvesine çıkan Yunan yıldız, zorlu Monaco deplasmanında teknik direktör Abdullah Avcı’nın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.
Başarılı hoca, Bakasetas’ı yine 10 numara gibi oynatacak ve rakip ceza sahasına yakın şekilde konumlandıracak. Hamsik-Siopis ikilisiyle forma giydiği maçlarda performansı gözle görülür şekilde artan Bakasetas’tan, rakip kaleye bol bol şut göndermesi istendi.
Sezon başından bu yana uzaktan çektiği şutlarla pek çok tehlike yaratan ve skor katkısı gösteren Bakasetas’ın yanı sıra Maxi Gomez ve Trezeguet gibi isimlere de Abdullah Avcı fazlasıyla inanıyor.