Abdullah Avcı: Asla pes etmeyeceğiz

Başarısız sonuçlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş’ın teknik patronu, sezon başından bu yana tekrarlanan bireysel hatalar ve şanssızlığın adeta ellerini kollarını bağladığını söyledi, “Biz kötü takım değiliz, kesinlikle pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde şanssızlığı da yeneceğiz. Çünkü başka şansımız yok” dedi.

Süper Lig’de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Abdullah Avcı, 4-1 mağlup oldukları Trabzonspor maçının hemen ardından soyunma odasında yaptığı konuşmada oyuncularından asla pes etmemelerini istedi.

Farklı yenilgi nedeniyle büyük üzüntü yaşamasına rağmen kısa bir toplantı gerçekleştiren ve futbolcularından başlarını kaldırmalarını isteyen Avcı’nın, “Bu kadar şanssızlık ve bireysel hatayı hiç böylesine üst üste yaşamadık. İlk golü kendi kalemize attık, ikinci golde de bireysel hata ve şanssızlık vardı. Ancak kesinlikle pes etmeyeceğiz. Önümüzdeki dönemde şanssızlığı da yeneceğiz. Çünkü başka seçeneğimiz yok” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

‘Her maç aynı şeyler’

Abdullah Avcı, siyah-beyazlı oyuncuların ardından yardımcılarıyla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.

Sezon başından bu yana gerek sakatlıklar gerekse bireysel hatalar nedeniyle büyük şanssızlık yaşadıklarının altını çizen deneyimli teknik adamın, “Buraya kadar tırnaklarıyla kazıyarak gelmiş bir insan olarak söylüyorum, biz bu kadar kötü bir teknik heyet ve bu kadar da kötü bir takım değiliz. Her maçımız ayrı bir şanssızlık, her maçımızda ayrı ayrı bireysel hatalar yaşandı. Diyorlar ki neden oyuna müdahale etmiyorsun... Biz görüyoruz eksiklikleri fakat bu bireysel hatalarımızın olduğu yerde sistemle ilgili değişikleri uygulamak çok zor. Benim sizden isteğim sizler de pes etmeyeceksiniz. Camia seçim sürecinde. Bu takımı bırakıp, ayrılmak işin kolay tarafı. Ben pes etmiyorum siz de benimle birlikte bu işin üstesinden geleceksiniz” diye konuştuğu bildirildi.

(Milliyet)