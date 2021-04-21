Abdullah Avcı: Artık zafer vakti

Milli ara sonrası çıktığı 4 lig maçında da rakipleriyle yenişemeyen Bordo-Mavililer, bu süreçte tam 8 puan yitirdi. Zirve yarışının uzağında kalan Trabzonspor, en azından ilk 3 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Bu doğrultuda da Galatasaray maçı çok kritik. Karadeniz ekibi, kazanması durumunda Galatasaray ile farkı 3 puana indirecek. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen son idmanın ardından oyuncularıyla maç toplantısı yapan teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyet istedi, “Sonuna kadar yarışta olacağımıza herkesi inandırın” dedi.

‘Ruhumuzu koymalıyız’

Avcı, “Son haftalarda iyi oynuyoruz ancak sonuç alamıyoruz. Artık kazanma vakti geldi. Aklımızı, ruhumuzu, coşkumuzu ortaya koymalıyız. Bu 90 dakika, gücümüzü gösterme fırsatı” diye konuştu.

Safa Can Konuksever



