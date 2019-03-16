Abdullah Avcı: Artık hedefe kilitlendik

Galatasaray’ın 8 puan önünde son 9 haftaya zirvede giren Başakşehir için en kritik virajlardan biri Kayseri... Takılmadan yola devam etmek isteyen Lider, 16.00’da sahaya çıkacak. Takipçisi Galatasaray’ın maçı ise 19.00’da. Başakşehir, kazanıp yine rakibini strese sokmak istiyor. FANATİK’e konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, “Biz sistem takımıyız. Önümüzde 9 hafta var ancak biz maç maç bakarak ilerliyoruz. Yan senaryolara hiç takılmıyoruz. Eksiklerimiz var ancak mazaret üretmeden oynayacağız. Hep öyle yaptık” açıklamasında bulundu.

‘Bu konuları geçelim’

Avcı şöyle devam etti: “Kayserispor mücadelesinin önemini hepimiz iyi biliyoruz. Deplasman iç saha fark etmez. Her hafta zor. Maçı rakiplerimizden önce veya sonra oynama konularını ise geçmemiz lazım. Biz sadece galibiyete odaklandık. Hedefe kilitlendik ve kenetlendik” dedi.

Emre ve Epureanu yok

Başakşehir’in kaptanı Emre Belözoğlu kart cezası, stoper Epureanu ise sakatlığından dolayı Kayseri deplasmanında kesin olmayacaklar. Emre’nin yerine Soner veya Gökhan İnler’den birini düşünen Avcı, stoper tandemini ise Mahmut- Attamah şeklinde oluşturmayı planlıyor.

Tunç Kayacı