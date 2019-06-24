Abdullah Avcı, aradığı golcüye kavuştu

Beşiktaş, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yeni bir döneme hazırlanıyor. Yeniden zirve yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen siyah-beyazlılarda, Abdullah Avcı-Burak Yılmaz buluşması şimdiden heyecan yaratıyor.

Daha önce 2012 yılında A Milli Takım’da beraber çalışan ikili, şimdi Beşiktaş’ta buluşuyor. Medipol Başakşehir’de görev alırken forvet konusunda eksikleri olan ve sürekli bir arayış içerisinde olan Avcı, bu kez ideal golcüsüne kavuştu.

Tecrübeli teknik adam hem oyun anlayışına hem de yıllardır kullandığı sistemine uygun bir forvetle çalışmanın hesaplarını yapıyor. Son derece formda olan ve devre arası geri döndüğü Beşiktaş’ta başarıyı yakalayan Burak, Avcı ile sezon başından itibaren ilk 11’de yerini garantiye alacak.

Özellikle Medipol Başakşehir’de geçtiğimiz sezonun son kısmında forvet hattında ciddi eksikler yaşayan Abdullah Avcı, şimdi Beşiktaş’la beraber çok önemli bir forvete sahip olacak. Saha içinde ilk 11’e yazacağı ilk ismi Burak Yılmaz olan deneyimli antrenör, saha dışında da benzer yardımları alacak.

Saha içindeki kaptanlığını saha dışında da devam ettirmesi istenen Burak’ın, liderliğiyle Abdullah Avcı’ya yardımcısı gibi yakın olması umuluyor. Hem Beşiktaş hem de teknik direktör Abdullah Avcı için Burak Yılmaz esas büyük transfer olarak sezona girecek.

Emre örneği

Abdullah Avcı’nın, Medipol Başakşehir’de çalıştığı yıllarda Emre Belözoğlu faktörü öne çıkmıştı. Saha içi ve saha dışında son 4 sezonda Emre’nin liderliğinden epeyce faydalanan Avcı oldukça rahat etmişti. Şimdi Beşiktaş’ta da Burak Yılmaz’la liderlik rolü sağlama alınacak.

(Milliyet)