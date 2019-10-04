Abdullah Avcı: Antrenörlüğüm sorgulanamaz

4 senelik Şenol Güneş dönemi sonrası Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı, ciddi bir değişime gitmek için kolları sıvadı.

Avcı’nın hedefi, Siyah-Beyazlılar’ın oyun anlayışını kökten değiştirmekti. Ancak işler hiç de umduğu gibi gitmedi. Hazırlık maçlarında alarm veren Beşiktaş, lige çok kötü bir giriş yaptı. Kara Kartal, 6 hafta sonunda düşme hattında yer aldı. Beşiktaş dün de sahasında Wolverhampton’a 1-0 kaybetti. Abdullah Avcı, taraftar nezdindeki tüm kredisini tüketti. Daha önce de tepki vardı ama tribünler ilk kez bu kadar yüksek sesle ‘Abdullah Avcı istifa’ diye bağırdı.

‘Tırnaklarımı kazıyarak...’

Abdullah Avcı mücadele sonunda şu ifadeleri kullandı: “Umarım hafta sonuyla birlikte sakat ve hasta oyuncularımızın dönmesiyle daha alternatifli bir takım olup, bu şanssızlıkları kırıp, sonuç alıp, milli takım arasına sağlıklı bir şekilde girmek istiyoruz. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz. 20 senede tırnaklarımla kazıyarak buraya geldim. Bu dönemde şampiyonluğa oynayan 2 takım beni istedi, ben başka bir takımla şampiyonluğa oynadım. Ben tüm sınavları vererek geldim. Seçeneklerim başka da olabilirdi, ben Beşiktaş’ı istedim. Performansım sorgulanabilir, takımın performansı sorgulanabilir ama 20 senede tepesinden tırnağına kadar gelen antrenörlüğüm sorgulanamaz.”