Abdullah Avcı: Acil stoper istiyorum!

Beşiktaş Teknik Direktör Abdullah Avcı, transferde acilen stoper istedi. Mirin’in performansını yetersiz bulan Avcı, yönetimle yaptığı görüşmede Vida’nın yanına yüksek profilli bir stoper alınmasını istedi.

Avcı, Vida’nın satılması halinde de iyi bir stopere ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. Avcı, 8 Temmuz’daki sezon açılışına kadar bazı transferlerin yetiştirilmesini de istedi. Transfer komitesinin Brezilya ve İngiltere’den bonservisi elinde olan iki isimle temasa geçti.

Transferde durgun bir dönem geçiren Beşiktaş, öncelikle takımda düşünülmeyen oyuncuları satıp kaynak oluşturmak istiyor. Bugüne kadar sadece Larin’i satış opsiyonuyla gönderen Beşiktaş, Roco, Lens ve Quaresma’ya da talip arıyor.

Kaynak: Hürriyet