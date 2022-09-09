UEFA Şampiyonlar Lig Play-Off Turu'nda Danimarka'nın Kopenhag takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Trabzonspor , H Grubu ilk maçına Ferencvaros karşısında çıktı. Ferencvaros Stadı'nın ev sahipliği yaptığı ve İtalyan hakem Fabio Maresca yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Macar ekibi, 16. dakikada Eldar Civic'in kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçı Tokmac Nguen (2) ve Adama Traore'nin attığı gollerle 3-2 kazandı. Temsilcimizde Maxi Gomez ve Umut Bozok'un attığı goller puan için yeterli olmadı.









H Grubu'ndaki diğer maçta Monaco, deplasmanda Kızılyıldız'ı Breel Embolo'nun 74. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçların ardından Ferencvaros, haftayı lider kapattı. Monaco, 3 puanla 2. sırada yer alırken Kızılyıldız 3., temsilcimiz Trabzonspor ise son sırada yer aldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Ferencvaros maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Bizim gibi bir takımın bu kadar hata yapmaması lazım. 2'si bireysel hatadan 3 gol yedik ilk yarıda! Rakip kırmızı gördükten sonra oyunu daha domine etmemiz lazımdı."

"Nasıl başladığın değil, nasıl bitirdiğin önemli. Turnuva bugün başladı."

İmzayı duyurdu

"Trabzonspor ile sözleşmemizi üç sene uzattık. Üç sene teklif ettiler, ben de hiçbir şey düşünmeden imzaladım."







