Abdullah Avcı 3 bölgeye transfer istiyor

Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı, takımı Avusturya'da yapılacak olan kampta testten geçirecek. Uzun bir kamp süreci planıyla yola çıkacak Beşiktaş, Temmuz dönemini Avusturya'da tamamlayacak.

Siyah beyazlılarda kalacak ve gelecek oyunculara kampta karar verilecek. Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda sol stoper, merkez orta saha ve kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş yönetimi transfer rotasını kulübün ekonomik durumunu göz önüne alarak şekillendirecek.

Forvet mevkisinde Güven Yalçın ise yeni sezonda konuşulmaya devam edecek. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın milli forveti çok beğendiği öğrenilirken oyuncuya kadroda yer vereceği öğrenildi.

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular için gelecek tüm teklifler de değerlendirmeye alınacak. Siyah beyazlıların sözleşmeler konusunda titiz davranacağı kaydedilirken, yapılacak sözleşmelerin de Türk Lirası üzerinden gündeme alınacağı gelen haberler arasında. (Bein Sports)