Abdullah Avcı: Sabırlı olup kazanmamız lazım
Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, Denizlispor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda üst üste zor maçlar oynadıklarını ve kazandıklarını belirten Avcı, "Çok zor maçlar geçirdik biz de. İstanbul'da lideri yendik, kupayı aldık. Ama o maçların bir değere ulaşabilmesi için bugün de kazanmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım. " ifadelerini kullandı.
Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Şu anda dünyada da ülkemizde de canlı sektör futbol sektörü. Her maç zor. Hakan hocayla birlikte 4-5-1 sistemine geçiş yapan bir Denizlispor var. Bunun semeresini de aldılar. Çok zor maçlar geçirdik biz de. İstanbul'da lideri yendik, kupayı aldık. Ama o maçların bir değere ulaşabilmesi için bugün de kazanmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım.
Sakatlık ve yorgunluk ölçümleri yapıyoruz. Serkan Asan'ın sakatlanma ölçümleri çok yüksek. Biz 3-4 günü kurtarıp, 3-4 maç oynamasını sağlamak istedik. Çok yoruldu. Kamil Ahmet de orasının oyuncusu olabilir bu yüzden onu tercih ettik.