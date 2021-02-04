Abdullah Avcı: Sabırlı olup kazanmamız lazım

Abdullah Avcı'nın maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Şu anda dünyada da ülkemizde de canlı sektör futbol sektörü. Her maç zor. Hakan hocayla birlikte 4-5-1 sistemine geçiş yapan bir Denizlispor var. Bunun semeresini de aldılar. Çok zor maçlar geçirdik biz de. İstanbul'da lideri yendik, kupayı aldık. Ama o maçların bir değere ulaşabilmesi için bugün de kazanmamız lazım. Sabırlı olmamız lazım.

Sakatlık ve yorgunluk ölçümleri yapıyoruz. Serkan Asan'ın sakatlanma ölçümleri çok yüksek. Biz 3-4 günü kurtarıp, 3-4 maç oynamasını sağlamak istedik. Çok yoruldu. Kamil Ahmet de orasının oyuncusu olabilir bu yüzden onu tercih ettik.