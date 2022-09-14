Abdullah Avcı: 21 ay sıkışmış bir enerji var

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor 'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Uğurcan Çakır, Kızılyıldız maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Uğurcan Çakır, "Adana Demirspor maçında yediğim frikik golü bana yakışmadı. Saha içinde bazen duygu değişimleri yaşanabiliyor. Hoca çok kullanıyor, bazen duygular karışıyor. Anları doğru oynamalıyız. Motivasyon bu işin bir parçası. Her arkadaşımıza destek olmaya çalışıyoruz. Aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Mağlubiyetler canımızı sıkıyor ama abartılacak kadar kötü bir gidişat yok aslında. Bunu atlatacak güce, karaktere sahibiz. Yarın da inşallah bunun bir başlangıcı olur. Tüm arkadaşlarıma kefilim, güveniyorum. Gruplara iyi başlayamadık. İlk maçlarda bunlar olabiliyor ama kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçeride her maçın favorisi biziz. Zor bir maç olacak ama taraftarımızla birlikte kötü başladığımız Avrupa Ligi'ne puan ya da puanlarla devam etmek istiyoruz" dedi.





Abdullah Avcı, "Daha iyi oyunlar oynamak için kapasitemiz var. Geçen senenin daha iyisini yapabiliriz, bu kadar net ve iddialıyım. Özellikle kasım ayı itibariyle Trabzonspor takımı, daha iyi oyunlarla ve skorlarla yoluna devam edecektir." dedi.

"21 ay sıkışmış bir enerji var" diyen Avcı, "Bence o biraz boşalsın, insanlar rahatlasınlar. Belki bu eleştirilerden cebimize koyabileceğimiz şeyler de çıkar. Günlük, anlık sonuçlarla yaptıklarımızı bir anda yıkıp atamayız. Bizim yolumuz uzun. Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavya'sı, şimdiki Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen eşleşen tahmini 4-2-3-1 ile oynayacak. Özellikle bizim son maçlarda geçişlerde pozisyonları göz önüne bakarak ona göre bir oyun planı yapacaklar" ifadelerini kullandı.