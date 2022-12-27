Dünya Kupası arasını oldukça verimli geçiren ve Fenerbahçe zaferiyle lige dönen Trabzonspor , hafta içi mesaisinde Karagümrük’ü devirip 2’de 2 yapmak istiyor. Sezon başından bu yana kadro istikrarı konusunda sıkıntı yaşayan Bordo-Mavililer’de, teknik direktör Abdullah Avcı 11’ini buldu. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe karşısında galibiyete uzanan 11’i değiştirmeyecek. Kalede Uğurcan, savunma dörtlüsünde Larsen, Bartra, Hugo, Eren olacak. Merkezde yine Siopis, Abdülkadir, Bakasetas üçlüsünü görevlendirmeyi düşünen Avcı, ön üçlüde Visca- Trezeguet-Gomez’i görevlendirecek. Başarılı teknik adamın kulübe anlamında da eli güçlü....

Kulübesi çok güçlü

Djaniny, Hamsik, Bardhi, Umut Bozok, Gbamin, Yusuf Yazıcı, Naci gibi kozları bulunan Avcı, skorun durumuna göre ikinci yarıda hamlelerde bulunacak. Olimpiyat Stadı’nda daha önce hep kritik galibiyetler alan Trabzonspor, yarın akşam Karagümrük mücadelesine yine ön alan baskısıyla başlayacak. Avcı’nın hedefi, bu kez golü ilk yarıda erken bulup, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirmek.

Trabzonspor kendini aştı

Ligin ilk 14 haftasında maç başına koşu mesafesi ortalaması 115,9 km. olan Bordo-Mavili ekip, Fenerbahçe derbisinde tam 125,7 km. koştu. Bu rakam aynı zamanda sezon rekoru. Daha önce Alanyaspor , 14. haftada 124,9 kilometrelik mesafeye ulaşmıştı. Abdullah Avcı’nın lig arasında yaptırdığı yoğun çalışmalar meyvesini verirken, Fırtına daha mücadeleci bir takım haline geldi.

Fırtına’da yoğun tempo

Fenerbahçe galibiyetinin ardından izin yapmadan Karagümrük maçının hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, dün de yüksek tempoda bir antrenman gerçekleştirdi. Abdullah Avcı yönetimindeki çalışmada, oyuncuların hırslı görüntüsü dikkat çekti. İdman öncesinde takımla bir toplantı yapan Avcı, “Fenerbahçe galibiyetinin anlam kazanması için kazanarak devam etmemiz gerekiyor. Mevcut performansımızın daha da üstüne çıkacağız. Siz de bu potansiyel var” dedi.

Bartra ve Hugo sınıra geldi

Derbide gösterdikleri performansla tam not alan Vitor Hugo-Marc Bartra ikilisi, ceza sınırında bulunuyor. Trabzonspor’un yıldız stoperleri, yarın Karagümrük deplasmanında kart görmeleri durumunda sonraki hafta oynanacak Giresunspor mücadelesini kaçıracaklar. Trabzonspor’un teknik heyeti, iki futbolcudan da dikkatli olmalarını ve hakemle gereksiz diyaloğa girmemelerini istedi.

Manolis Siopis zirveye çıktı

Siopis, istatistiklere bakıldığında Trabzonspor’un orta saha oyuncuları arasında fark yaratan isim durumunda... Yunan yıldız, yüzde 66,7’lik top kapma hamlesi, yüzde 88,2’lik pas isabeti ve yüzde 56,8’lik ikili mücadele kazanma yüzdesiyle zirvede bulunuyor. Ligde geride kalan 14 maçın 11’inde forma giyen başarılı futbolcu, Karagümrük deplasmanında da Abdullah Avcı’nın en büyük güvencesi.