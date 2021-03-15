Abdullah Avcı: 1 puana sevinemeyiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, golsüz sona eren Erzurumspor karşılaşmasının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki senenin planlaması konusunda şimdiden çalışmalar yaptıklarını söyleyen tecrübeli teknik adamın açıklamalarından ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Bitirdiğin sıralama, maç kazanmak, her hafta bir sınav. Bu camiaya hep iyisini yapmak zorundasın. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyorsun. Bunun için çalışıyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Önümüzdeki senenin planlamasını yaparken maç kazanmak istiyoruz. Futbol, duyguların çok önemli olduğu ama tamamen duygularla oynanan bir oyun değil artık. Aklımızla da oynamamız lazım.”

‘Adım adım gerçekleştiriyoruz’

“Trabzonspor, deplasmanda 1 puan aldı diye sevinemez. Takımımla 4 aydır beraberim. Oyuncularımı hem bireysel, hem de oyun içinde tanıyorum. Olması gereken oyunun çalışmalarını da adım adım gerçekleştiriyoruz. Trabzonspor, her zaman kazanmak için oynar ve hedefe oynar. Önümüzdeki sene için de çalışmalar, planlamalar yapıyoruz. Kafamda her türlü hazırlığı gerçekleştiriyorum.”