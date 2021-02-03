Şu an bir televizyon kanalında spor yorumculuğu gerçekleştiren Abdülkerim Durmaz, Türkiye'nin en önemli futbolcularından biridir. Özellikle son dönemlerde yaptığı yorumlar üzerinden dikkatleri üzerine çeken tecrübeli yorumcu, aynı zamanda oynadığı dönemdeki en önemli futbolcular arasında yer alıyor. Pek çok kişinin merak ettiği ve internetten de hayatını araştırdığı isimlerden biri olarak öne çıktığını söylemek mümkün. Özellikle Fenerbahçe ve aynı zamanda A milli takımda oynaması üzerinden, Türk futboluna önemli katkılar sağlamış isimlerden biridir.

Abdülkerim Durmaz nereli?

Abdülkerim Durmaz 13 Eylül 1960 tarihinde İstanbul'un Karabük semtinde dünyaya geldi. Aynı zamanda çocukluk ve gençlik döneminde de yine İstanbul'da geçiren tecrübeli oyuncu, futbol hayatının önemli bir kısmını burada sürdürdü. Eğitim hayatını da İstanbul'da alan Abdülkerim Durmaz, günümüzde jübilesini gerçekleştirmiş tecrübeli bir futbolcu olarak televizyon kanallarında yorum yapmaktadır. Özellikle yorumları üzerinden günümüzde çok fazla izlenen ve takip edilen isimlerden biridir.

Abdülkerim Durmaz kaç yaşında?

13 Eylül 1960 yılında dünyaya gelen Abdülkerim Durmaz şu an 60 yaşındadır. Aktif olarak profesyonel futbol hayatını tamamlamasının ardından birçok farklı spor alanında değişik görevler gerçekleştirdi. Daha sonra televizyon programında yorumcu olarak boy göstermeye başlayan tecrübeli oyuncu, aynı zamanda gazeteler üzerinden de bu konu hakkında yazılar yazmaktadır. Evli ve çocuk babası olan Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe ile beraber birçok önemli kulüpte oynamış önemli isimler arasında yer almaktadır.

Abdülkerim Durmaz hangi takımlarda oynadı?

Futbola çocuk yaşlarda başlayan Abdülkerim Durmaz ilk olarak Karabük Spor Kulübü'nün altyapısına girdi. 1978 senesinde ise Tarsus İdman Yurdu'na karşı A takım ile ilk maçına çıktı. Takımının bir üst lige çıkmasına önemli bir destek sağlayan Abdülkerim Durmaz, o dönem Lig'in gol kralı oldu. Kısa sürede ismini ve yeteneğini duyulması ile beraber 1984-85 yıllarında Fenerbahçe'ye bonservisi ile birlikte transfer oldu.

Daha sonra ise Ankaraspor, Sakaryaspor ve Zeytinburnu'nda futbol hayatını devam ettirdikten sonra, 1993-94 yıllarında tekrar Karabükspor’a geri döndü. Son olarak ise Güngören'de futbolu adına devam ettirdikten sonra jübilesini burada yaptı.

Özellikle futbol yaşamı boyunca agresif biri olması ile beraber çok sık kırmızı kart gören isimlerden biridir. Aynı zamanda eğlenceli ve neşeli bir isim olarak da bilinir. Hatta 80'li yıllarda Fenerbahçe'de oynarken Wembley stadına ilk ayak basan Türk oyuncu olmak için otobüsten atlayarak depar hattı biliniyor.

Futbol hayatına Güngören ile son veren Abdülkerim Durmaz, daha sonra birçok farklı görevleri futbol üzerinden gerçekleştirdi. Bir zaman sonra ise gazetelerde yazmaya başlayan ünlü isim, televizyon programlarında da futbol yorumculuğu yapmaya başladı. Profesyonel olarak futbolda jübilesini yaptı için herhangi bir takımda oynamamakta ve maaş almamaktadır. Fakat özellikle son dönemlerde yaptığı yorumlar ve yazılar üzerinden ilgi toplayan önemli isimler arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin de haşarı çocuğu olarak bilinen Abdülkerim Durmaz, günümüzün önemli spor adamlarından biri olarak öne çıkmaktadır.

Abdülkerim Durmaz Milli Takım kariyeri

Birçok kez milli takımda görev alması ile beraber Abdülkerim Durmaz önemli başarılar gösterdi. 1 defa Ümit milli takımda forma giyen tecrübeli oyuncu, A milli takımda ise 14 kez oynadı. Özellikle gece hayatı ve kavgaları ile zamanında bilinen bir isim olarak da öne çıktığını dile getirmek mümkün.

Karagümrük'te bir dönem kıraathanede işleten önemli isim, daha sonra Karagümrük takımının teknik direktörlüğünü de gerçekleştirdi. Günümüzde ise birçok farklı kanal üzerinden spor yorumculuğu gerçekleştiriyor.