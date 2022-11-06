Süper Lig 'in 13. haftasında konuk ettiği Beşiktaş 'ı 2-1 mağlup eden ve 2. sıraya yerleşen Galatasaray 'da Abdülkerim Bardakcı, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna konuştu. Tüm takım arkadaşlarının çok iyi mücadele ettiğini vurgulayan başarılı stoper, şu ifadeleri kullandı:

'Bir ara kulaklarım çınlıyordu o derece ses vardı'

"Benim için çok önemli bir gündü, Galatasaray formasıyla ilk derbi maçımdı. Galip geldiğimiz için çok mutluyum. Çok çalıştık hafta içi Beşiktaş’ın zaaflarına… Bugün herkes çok iyi mücadele etti, çok iyi oynadı. Çok kaliteli bir ekibiz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olacak kimse merak etmesin. Taraftarımız inanılmaz iyiydi. Saha içerisinde kimse birbirini duymuyordu. Bir ara kulaklarım çınlıyordu o derece ses vardı. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz Allah’ın izniyle her zaman onların yüzünü güldüreceğiz."











