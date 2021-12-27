Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor ile 100. maçına çıktı

Deneyimli savunma oyuncusu gösterdiği performans hem de kişiliği ile sadece Konyasporluların değil rakip takım taraftarlarının bile takdirini toplamayı başarmış bir futbolcu olarak Türkiye Ligi’ne gelmiş ender yıldızlardan bir tanesi olarak gösteriliyor. Birçok kulübün transfer listesinde yer alan genç oyuncunun Konyaspor ile Haziran 2015’e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon çıktığı 16 lig maçında 3 gol 3 asist ile takımına katkı sağladı.

Öte yandan Konyaspor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Başarılı Futbolcumuz Abdülkerim Bardakçı, resmi müsabakalarda 100. kez yeşil-beyazlı formamızı giyecek. Konyaspor'umuzda nice birlikteliklere Kaptan!” ifadelerine yer verdi.







