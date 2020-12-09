Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı bu sezon İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle birlikte oynamaya başladı ve ilk 11'in değişmezi haline geldi. Bu sezon 9 Süper Lig maçında forma giyen Abdülkerim Bardakçı, takımına 2 asistlik katkı yaptı. İşte Konyaspor'un altyapıdan yetiştiği Abdülkerim Bardakçı kimdir? Abdülkerim Bardakçı kaç yaşında? Abdülkerim Bardakçı nereli? Tüm detaylar haberimizde...

Konyaspor'da sezon başında göreve gelen teknik direktör İsmail Kartal'ın yeşil-beyazlı takımdaki vazgeçilmezleri belli oldu. Bu isimlerden biri de altyapıdan yetiştikten sonra çeşitli takımlarda kiralık olarak forma giyen Abdülkerim Bardakçı. 7 Eylül 1994 tarihinde Meram, Konya'da dünyaya gelmiştir.1.90 boyunda, 81 kg ağırlığındadır. 25 yaşındaki futbolcu sol ayağını kullanıyor. Sol stoper, sol bek, sol açık ve önlibero mevkiilerinde görev yapabiliyor.

Abdülkerim Bardakçı, hem memleketi olan, hem de formasını giydiği şehrin plakası olan 42 numarayı giyiyor. Abdülkerim kiralık olarak oynadığı her takımda da 42 numarayı tercih etti.

Henüz hiç A Milli Takıma davet edilmeyen Abdülkerim Bardakçı, alt yaş kategorilerinde 26 maçta forma giymiş, Ay-Yıldızlı formayla toplamda 4 gol atmıştır.

Abdülkerim Bardakçı, Konyaspor'un 2016/2017 sezonunda kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nın kadrosunda yer alıyordu.

Konyaspor'un alt yapısında yetişen Abdülkerim Bardakçı, sırasıyla Anadolu Selçukluspor (1922 Konyaspor), Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor, Denizlispor, Altay'da kiralık olarak forma giymiştir.

Abdülkerim Bardakçı'nın güncen piyasa değeri 400 bin Euro (3.8 milyon TL) civarındadır.