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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Konyaspor'da transferin gözde isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray ile anlaştı. Bu akşam İstanbul'a gidecek olan Abdülkerim Bardakcı, yarın sarı-kırmızılı ekiple sözleşme imzalayacak.

24 Haziran 2022, Cuma 17:38 Son Güncelleme:
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Abdülkerim Bardakcı Galatasaray için İstanbul'a geliyor

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakcı'yı transfer etmek için Fenerbahçe , Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere bazı önemli takımlar girişimlerde bulunmuştu. Konyaspor Kulübü de ilk önce Fenerbahçe ile 3.3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı. Ancak Abdülkerim Bardakcı ile Fenerbahçe arasında fiyat konusunda pürüz çıktığı öne sürüldü. Ardından Konyaspor, Galatasaray ile bonuslarla birlikte 3.3 milyon Euro'ya el sıkıştı.

ABDÜLKERİM, GALATASARAY FORMASINI GİYECEK 

Ardından Abdülkerim Bardakcı'nın menajeri sarı-kırmızılı yöneticilerle görüştü. Yapılan görüşme sonucunda Abdülkerim Bardakcı da sarı-kırmızılı kulüple anlaşma sağladı. Bugün sabah Konyaspor'da son antrenmanına çıkan Abdülkerim Barcakcı'nın akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gideceği, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra da sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.

DHA

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