Abdülkadir'den Yusuf Yazıcı için veda mesajı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı alan takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

04 Ağustos 2019, Pazar 16:52
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Abdülkadir'den Yusuf Yazıcı için veda mesajı

Trabzonspor'un milli futbolcusu Abdülkadir Ömür, bordo-mavili kulüpten ayrılma kararı alan takım arkadaşı Yusuf Yazıcı için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. 

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor'dan ayrılacağını açıklayan takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya yönelik olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Seninle geçirdiğim 4 yıl boyunca gerek saha içi gerek saha dışı her şey için teşekkür ederim abicim. Seninle oynamak benim için büyük bir zevk ve mutluluk vericiydi. Söz vermiştik, bir gün aynı anda Trabzonspor forması giymeye, hayalimizi gerçekleştirdik. Şimdi daha büyük hayallerin için ayrılıyoruz, bir gün yine buluşacağız. Yolun açık olsun, Allah yardımcın olsun abi."

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